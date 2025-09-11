Українців зобов'яжуть відкривати окремі рахунки для продажу через інтернет та здачі квартир

У разі здійснення не більш ніж трьох продажів товарів на суму до 2000 євро (близько 100 тисяч гривень) на рік продавці зможуть працювати без відкриття окремого банківського рахунку.

Документ зобов’язує операторів цифрових платформ (OLX, "Розетка" тощо) виявляти підзвітних продавців серед користувачів, здійснювати перевірку та щороку подавати до Державної податкової служби звіти про їхні доходи.

Йдеться про діяльність, пов’язану з орендою нерухомості, наданням особистих послуг, продажем товарів та орендою транспортних засобів.

Нові вимоги стосуватимуться як резидентів України, так і нерезидентів, а податкова служба отримуватиме значний обсяг інформації для контролю за декларуванням доходів та боротьби з ухиленням від сплати податків.

Пільгова ставка у 5%

Законопроєкт також передбачає пільговий режим оподаткування для фізичних осіб-продавців, які працюють через цифрові платформи. Вони зможуть сплачувати податок за ставкою 5 %, якщо відповідають низці вимог - мають окремий банківський рахунок для операцій, не використовують найману працю, не продають підакцизні товари та не перевищують ліміт доходів у близько 6,7 мільйона гривень на рік.

При цьому оператори платформ виступатимуть податковими агентами, а банки зобов’яжуть надавати ДПС інформацію про операції за спеціальними рахунками таких продавців.