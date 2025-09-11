Податкова отримає усі дані українців, що продають товари або здають квартири через інтернет
Законопроєкт уряду щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, містить норми про передачу даних про продавців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст проєкту №14025.
Згідно з документом, цифрові платформи (як то OLX, "Розетка" тощо та інші) будуть виконувати функції додаткових агентів. Податок з фізичних осіб становитиме 5%.
Оператор платформи зобов’язаний встановлювати та включати до звіту про доходи підзвітних продавців таку інформацію щодо кожного підзвітного продавця, який є фізичною особою:
- 1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
- 2) адресу місця проживання;
- 3) ідентифікаційний податковий номер,
- 4) індивідуальний податковий номер платника ПДВ такого продавця, за наявності;
- 5) дату народження.
Щодо кожного підзвітного продавця, який здійснював діяльність з надання в оренду нерухомого майна цифрі платформи передаватимуть до Податкової:
- адресу кожної одиниці оголошення об’єкта нерухомості та, за наявності, реєстраційний номер об’єкта нерухомості;
- загальну суму винагороди, сплачену (зараховану) протягом кожного кварталу звітного періоду, та кількість операцій з надання в оренду кожної одиниці оголошення об’єкта нерухомості;
- суму зборів, комісій або податків, що були утримані або стягнуті підзвітним оператором платформи, протягом кожного кварталу звітного періоду;
- кількість днів, упродовж яких кожна з одиниць оголошення об’єктів нерухомості була надана в оренду впродовж звітного періоду (за наявності інформації), та тип кожного із об’єктів нерухомості.
Нагадаємо, влада України у Меморандумі з МВФ заявила про плани ухвалити закон про 5%-вий податок з продавців через інтернет (так званий податок на OLX) до кінця 2025 року.
Кабінет міністрів України зареєстрував в парламенті два законопроєкти про податки з громадян, які продають через інтернет. Відповідальність за сплату покладуть на цифрові платформи (OLX, "Розетка" тощо), а банки контролюватиму доходи.