Украинцев обяжут открывать отдельные счета для продажи через интернет и сдачи квартир

В случае не более трех продаж товаров на сумму до 2000 евро (около 100 тысяч гривен) в год продавцы смогут работать без открытия отдельного банковского счета.

Документ обязывает операторов цифровых платформ (OLX, "Розетка" и т.д.) выявлять подотчетных продавцов среди пользователей, проводить проверку и ежегодно подавать в Государственную налоговую службу отчеты об их доходах.

Речь идет о деятельности, связанной с арендой недвижимости, предоставлением личных услуг, продажей товаров и арендой транспортных средств.

Новые требования будут касаться как резидентов Украины, так и нерезидентов, а налоговая служба будет получать значительный объем информации для контроля за декларированием доходов и борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Льготная ставка в 5%

Законопроект также предусматривает льготный режим налогообложения для физических лиц-продавцов, которые работают через цифровые платформы. Они смогут платить налог по ставке 5%, если соответствуют ряду требований - имеют отдельный банковский счет для операций, не используют наемный труд, не продают подакцизные товары и не превышают лимит доходов в около 6,7 миллиона гривен в год.

При этом операторы платформ будут выступать налоговыми агентами, а банки обяжут предоставлять ГНС информацию об операциях по специальным счетам таких продавцов.