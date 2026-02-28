Українців закликали утриматися від поїздок в Ізраїль

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних атак, МЗС рекомендує громадянам України до стабілізації ситуації утриматися від поїздок до Ізраїлю та нагадало про дійсну рекомендацію утриматися від поїздок до Ірану і залишити її територію, оприлюднену на початку січня.

Усім українцям, які перебувають в країнах регіону, рекомендують зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Громадянам України, які вже перебувають на території Ізраїлю, рекомендується: