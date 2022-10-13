Українців закликали дослухатись до повітряної тривоги, особливо 14 жовтня

Українців закликали дотримуватись правил безпеки та дослухатись до сигналу повітряної тривоги, особливо 14 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Завтра обов'язково відзначимо, кожен на своєму місці, один з найважливіших наших днів: Покрову, День захисників та захисниць України, свято усіх наших воїнів від древності - до сьогодення. Завтра буде 233-й день нашої повномасштабної оборони", - заявив президент.
Зеленський закликав українців не розслаблятись, дотримуватись правил безпеки та дослухатись до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра.
14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Це свято стало державним з 2015 року. 14 жовтня також є датою заснування Української повстанської армії та Днем українського козацтва.
Раніше українцям вже пояснювали, що росіяни люблять прив'язувати провокації до різних дат, особливо святкових.
Нагадаємо, що двоє дітей у Харківській області отримали поранення через обстріли окупантів.
Також російські окупанти усю ніч тероризували Нікопольський район "Градами" і важкою артилерією. Зафіксовано 75 "прильотів".
Також сьогодні окупанти масовано обстріляли Миколаїв. Приліт був у п'ятиповерховий житловий будинок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.