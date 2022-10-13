Двоє дітей у Харківській області отримали поранення через обстріли окупантів
Російські окупанти, 13 жовтня, завдали ударів по Харківській області. Внаслідок обстрілів ворога діти отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радниці голови Харківської обласної ради Наталії Попової.
"За сьогоднішній день двоє 16-річних підлітків отримали поранення внаслідок обстрілів росіянами Харківської області", - йдеться у повідомленні.
За словами Попової, одного підлітка було поранено у місті Куп'янськ, а іншого в Ізюмському районі.
"Обох госпіталізовано", - додала наостанок.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли звільнену частину Харківської області. Внаслідок обстрілів ворога є поранені, в тому числі діти.
Також раніше окупанти скинули над Дергачами в Харківській області міни із відкладеною детонацією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.