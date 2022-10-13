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Двоє дітей у Харківській області отримали поранення через обстріли окупантів

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 21:05
Двоє дітей у Харківській області отримали поранення через обстріли окупантів Фото: Двоє дітей у Харківській області отримали поранення через обстріли окупантів (brovary net ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти, 13 жовтня, завдали ударів по Харківській області. Внаслідок обстрілів ворога діти отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радниці голови Харківської обласної ради Наталії Попової.

"За сьогоднішній день двоє 16-річних підлітків отримали поранення внаслідок обстрілів росіянами Харківської області", - йдеться у повідомленні.

За словами Попової, одного підлітка було поранено у місті Куп'янськ, а іншого в Ізюмському районі.

"Обох госпіталізовано", - додала наостанок.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли звільнену частину Харківської області. Внаслідок обстрілів ворога є поранені, в тому числі діти.

Також раніше окупанти скинули над Дергачами в Харківській області міни із відкладеною детонацією.

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