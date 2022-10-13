75 "прильотів" за ніч. Окупанти масовано обстріляли Нікопольський район, є поранений

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"П’ять обстрілів і один поранений… Найбільше постраждав Нікополь.Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні. У тяжкому стані", - розповів він.

За словами голови регіону, у місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач.

"Понад 2 тисячі родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють", - додав він.

За словами голови ДОР Миколи Лукашука, Нікополь протягом ночі накривали з РСЗВ кілька разів поспіль в різний час. Крім будинків, за його словами, в місті понівечено лікарню, музей, дитсадок, будівлю собору, фабрику, газогони і лінії передач.

"В приватному будинку сталася пожежа, яку вже загасили. Дві господарські споруди розбиті, - додав Лукашук. - Прилетіло і в Марганецьку громаду. Люди не постраждали".

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, по Нікопольському району окупанти за ніч випустили 60 "Градів", також зафіксовано 15 "прильотів" зі ствольної артилерії.