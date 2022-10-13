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Украинцев призвали прислушиваться к воздушной тревоге, особенно 14 октября

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцев призвали соблюдать правила безопасности и прислушиваться к сигналу воздушной тревоги, особенно 14 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Завтра обязательно отметим, каждый на своем месте, один из важнейших наших дней: Покрова, День защитников и защитниц Украины, праздник всех наших воинов от древности - к настоящему. Завтра будет 233-й день нашей полномасштабной обороны", - заявил президент .

Зеленский призвал украинцев не расслабляться, соблюдать правила безопасности и прислушиваться к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра.

14 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины. Этот праздник стал государственным с 2015 года. 14 октября также является датой основания Украинской повстанческой армии и Днем украинского казачества.

Ранее украинцам уже объясняли, что россияне любят привязывать провокации к разным датам, особенно праздничным.

Напомним, что двое детей в Харьковской области получили ранения из-за обстрелов оккупантов.

Также российские оккупанты всю ночь терроризировали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Зафиксировано 75 "прилетов".

Также сегодня оккупанты массированно обстреляли Николаев . Прилет был в пятиэтажном жилом доме.

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