Украинцев призвали прислушиваться к воздушной тревоге, особенно 14 октября

Украинцев призвали соблюдать правила безопасности и прислушиваться к сигналу воздушной тревоги, особенно 14 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Завтра обязательно отметим, каждый на своем месте, один из важнейших наших дней: Покрова, День защитников и защитниц Украины, праздник всех наших воинов от древности - к настоящему. Завтра будет 233-й день нашей полномасштабной обороны", - заявил президент .
Зеленский призвал украинцев не расслабляться, соблюдать правила безопасности и прислушиваться к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра.
14 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины. Этот праздник стал государственным с 2015 года. 14 октября также является датой основания Украинской повстанческой армии и Днем украинского казачества.
Ранее украинцам уже объясняли, что россияне любят привязывать провокации к разным датам, особенно праздничным.
Напомним, что двое детей в Харьковской области получили ранения из-за обстрелов оккупантов.
Также российские оккупанты всю ночь терроризировали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Зафиксировано 75 "прилетов".
Также сегодня оккупанты массированно обстреляли Николаев . Прилет был в пятиэтажном жилом доме.
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