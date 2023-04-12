Для українців створили інтерактивну мапу прихистку за кордоном: як скористатися

Для українців, що через повномасштабне вторгнення Росії були змушені виїхати за кордон, зробили інтерактивну мапу, за допомогою якої вони можуть дізнатись актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Шукачі прихистку за кордоном можуть скористатися інтерактивною мапою, яку розробило Міністерство закордонних справ України. Вона містить корисну інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.

За допомогою мапи можна отримати актуальну інформацію що правил в'їзду та перебування в різних країнах. А також можна дізнатись, куди звернутись за допомогою, перебуваючи за кордоном.

Також на сайті розміщена інформація про особливості оформлення тимчасового захисту, соціальне та медичне забезпечення. Крім того, інтерактивна мапа також містить інформацію з посиланнями на офіційні інформаційні джерела.

Скористатися нею можна, перейшовши за цим посиланням.

Нагадаємо, днями українцям продовжили безкоштовний проїзд з Польщі до Німеччини.

Крім того, низка країн продовжила дію посвідчення на тимчасове перебування українських біженців. Серед них, зокрема, Австрія та Норвегія.

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