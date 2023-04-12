Для украинцев создали интерактивную карту пристанища за рубежом: как воспользоваться

Для украинцев, которые из-за полномасштабного вторжения России были вынуждены выехать за границу, сделали интерактивную карту, с помощью которой они могут узнать актуальные правила въезда и пребывания в разных странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Искатели убежища за рубежом могут воспользоваться интерактивной картой, которую разработало Министерство иностранных дел Украины. Она содержит полезную информацию об актуальных правилах въезда и пребывания в разных странах.

С помощью карты можно получить актуальную информацию о правилах въезда и пребывания в разных странах. А также можно узнать, куда обратиться за помощью, находясь за границей.

Также на сайте размещена информация об особенностях оформления временной защиты, социальное и медицинское обеспечение. Кроме того, интерактивная карта также содержит информацию со ссылками на официальные информационные источники.

Воспользоваться ею можно, перейдя по этой ссылке.

Напомним, на днях украинцам продлили бесплатный проезд из Польши в Германию.

Кроме того, ряд стран продолжили удостоверение на временное пребывание украинских беженцев. Среди них, в частности, Австрия и Норвегия.

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