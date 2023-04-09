ua ru
Нд, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Австрія продовжила дію посвідчень для біженців з України

Новость на русском →
Австрія, Неділя 09 квітня 2023 15:39
Австрія продовжила дію посвідчень для біженців з України Фото: Австрія продовжила дію посвідчень для біженців з України (facebook.com innenministerium)
Автор: Каріна Левицька

Австрія автоматично продовжила дію посвідчень тимчасового захисту для громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Шукачам притулку, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи", - повідомили в Мінреінтеграції.

За їх даними, відповідний орган в Австрії відправить нове посвідчення рекомендованим листом за місцем реєстрації особи.

Проте в міністерстві попередили, що у випадку, якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.

"Якщо ви не можете забрати лист із поштового відділення у зазначений строк, зверніться до Федерального відомства з питань імміграції та притулку", - додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше уряд Італії продовжив термін тимчасового захисту українських біженців до 3 березня 2023 року. Загалом від початку війни до країни прибули 170 тисяч українців.

Також ми писали, що Норвегія автоматично подовжила на рік дію посвідок на проживання для українців, що оформили в країні тимчасовий захист.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія
NEWS
ЗСУ за добу знищили 470 окупантів та 14 дронів, - Генштаб
ЗСУ за добу знищили 470 окупантів та 14 дронів, - Генштаб
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян