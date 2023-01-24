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Норвегія подовжила для українців дію тимчасового захисту

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Норвегія, Вівторок 24 січня 2023 19:59
Норвегія подовжила для українців дію тимчасового захисту Фото: норвезьке Міністерство юстиції подовжило дію тимчасового захисту для українців (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Норвегія автоматично подовжила на рік дію посвідок на проживання для українців, що оформили в країні тимчасовий захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.

Як зазначає пресслужба, Міністерство юстиції Норвегії схвалило зміни до імміграційних правил, за якими посвідки вимушених переселенців з України, які вже мали оформлений статус, автоматично подовжуються на рік, починаючи з останнього дня дії їхньої першої посвідки.

"11 березня 2022 року уряд Норвегії запровадив схему тимчасового колективного захисту переселенців з України. Ця схема означає, що українці отримують дозвіл на проживання за спрощеною процедурою та без індивідуальної оцінки потреби в захисті. Дозволи надаються терміном на один рік. Термін дії перших посвідок закінчується в березні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Норвезьке управління імміграції і поліція відновлять прострочені картки-посвідки на проживання, щоб можна було задокументувати законне проживання українців.

"Ситуація в Україні все ще дуже складна, і уряд надасть людям із тимчасовим колективним захистом передбачуваність, пов’язану з їхнім подовженням безпечного перебування в Норвегії", - підкреслив міністр юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що уряд Чехії 11 січня ухвалив рішення подовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік - до березня 2024 року.

Раніше ми писали, що жителям України, які виїжджають до Румунії через війну, хочуть надати безкоштовний проїзд у громадському транспорті на перші п'ять днів після в'їзду до країни.

Нагадаємо, українці, які мають житло в Польщі, все частіше приймають у себе українських біженців. Вони надають житло за 40 злотих на день.

Також ми писали, що з 3 січня українські біженці в Ірландії мають платити за харчування, інакше їм загрожує виселення з безкоштовного житла.

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