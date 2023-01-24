Норвегія подовжила для українців дію тимчасового захисту

Норвегія автоматично подовжила на рік дію посвідок на проживання для українців, що оформили в країні тимчасовий захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії .

Як зазначає пресслужба, Міністерство юстиції Норвегії схвалило зміни до імміграційних правил, за якими посвідки вимушених переселенців з України, які вже мали оформлений статус, автоматично подовжуються на рік, починаючи з останнього дня дії їхньої першої посвідки.

"11 березня 2022 року уряд Норвегії запровадив схему тимчасового колективного захисту переселенців з України. Ця схема означає, що українці отримують дозвіл на проживання за спрощеною процедурою та без індивідуальної оцінки потреби в захисті. Дозволи надаються терміном на один рік. Термін дії перших посвідок закінчується в березні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Норвезьке управління імміграції і поліція відновлять прострочені картки-посвідки на проживання, щоб можна було задокументувати законне проживання українців.

"Ситуація в Україні все ще дуже складна, і уряд надасть людям із тимчасовим колективним захистом передбачуваність, пов’язану з їхнім подовженням безпечного перебування в Норвегії", - підкреслив міністр юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель.