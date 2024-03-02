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Українців просять повідомляти про корупцію у сервісних центрах МВС: як це зробити

Фото: українців просять повідомляти про корупцію у сервісних центрах МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українців просять повідомляти про корупцію у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Це можна зробити онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС України Ігоря Клименка у Telegram.

Він зазначив, що в Україні триває реформа сервісних центрів. Громадянам пропонують долучити до неї. 

"Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот та гарячу лінію. Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно", - йдеться у повідомленні.

Повідомити про корупцію можна за номером +38 050 352 72 77 або через чат-бот у Telegram.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які документи потрібні для переоформлення авто.

Крім того, в Україні з січня 2024 року здорожчали послуги сервісних центрів МВС. Мова йде про отримання водійського посвідчення, реєстрацію та перереєстрацію авто.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниводіїКорупціяВодійське посвідчення