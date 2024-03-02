Українців просять повідомляти про корупцію у сервісних центрах МВС: як це зробити

Він зазначив, що в Україні триває реформа сервісних центрів. Громадянам пропонують долучити до неї.

"Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот та гарячу лінію. Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно", - йдеться у повідомленні.

Повідомити про корупцію можна за номером +38 050 352 72 77 або через чат-бот у Telegram.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які документи потрібні для переоформлення авто.

Крім того, в Україні з січня 2024 року здорожчали послуги сервісних центрів МВС. Мова йде про отримання водійського посвідчення, реєстрацію та перереєстрацію авто.