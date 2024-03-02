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Украинцев просят сообщать о коррупции в сервисных центрах МВД: как это сделать

Фото: украинцев просят сообщать о коррупции в сервисных центрах МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы просят сообщать о коррупции в сервисных центрах Министерства внутренних дел. Это можно сделать онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко в Telegram.

Он отметил, что в Украине идет реформа сервисных центров. Гражданам предлагают приобщить к ней.

"Если вы стали свидетелями коррупционных проявлений или от вас требуют взятку за услуги, сообщайте об этом на чат-бот и горячую линию. Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции будут реагировать безотлагательно", - говорится в сообщении.

Сообщить о коррупции можно по номеру +38 050 352 72 77 или через чат-бот в Telegram.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие документы необходимы для переоформления авто.

Кроме того, в Украине с января 2024 подорожали услуги сервисных центров МВД. Речь идет о получении водительского удостоверения, регистрации и перерегистрации авто.

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