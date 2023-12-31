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Українців з 1 січня чекає різке подорожчання низки послуг МВС: що відомо

Україна, Неділя 31 грудня 2023 23:29
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Українців з 1 січня чекає різке подорожчання низки послуг МВС: що відомо Фото: в Україні значно подорожчає видача водійських прав (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів вніс зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ. Постанова набере чинності вже з 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 грудня 2023 року № 1386.

Згідно з постановою, збільшується вартість з надання сервісних послуг МВС. Зокрема:

  • Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами - з 26 гривень до 230 гривень.
  • Прийняття теоретичного іспиту - з 13 гривень до 250 гривень.
  • Прийняття практичного іспиту - з 13 гривень до 420 гривень.
  • Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 гривень до 350 гривень.

Цифровізація послуг

Нагадаємо, наприкінці грудня у застосунку "Дія" з'явилась нова послуга для водіїв - перереєстрація авто онлайн. Раніше для цього необхідно було ходити в сервісні центри МВС

На даному етапі сервіс доступний для легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів.

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