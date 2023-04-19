Українців попереджають про значну лавинну небезпеку в горах через відлигу

Українцям радять утриматись від походів на високогір'я через сніголавинну небезпеку 19-20 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Значна сніголавинна небезпека через відлигу очікується на високогір'ї Iвано-Франкiвської області 20 квітня. У зв'язку з цим оголошено 3 рівень небезпеки.
Окрім того, можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
До того ж, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується:
Нагадаємо, вісім областей України постраждали через весняний паводок - затоплені домогосподарства, дороги та будинки.
Тим часом у Києві паводок йде на спад, а рівень води зменшується. Проте деякі парки та приватні будинки залишаються підтопленими.
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