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Українців попереджають про значну лавинну небезпеку в горах через відлигу

Фото: українців попереджають про значну лавинну небезпеку в горах через відлигу (dsns.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українцям радять утриматись від походів на високогір'я через сніголавинну небезпеку 19-20 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Значна сніголавинна небезпека через відлигу очікується на високогір'ї Iвано-Франкiвської області 20 квітня. У зв'язку з цим оголошено 3 рівень небезпеки.

Окрім того, можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

До того ж, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується:

  • 19 квітня - на високогір'ї Івано-Франківської області;
  • 19-20 квітня - на високогір'ї Закарпатської області.

Нагадаємо, вісім областей України постраждали через весняний паводок - затоплені домогосподарства, дороги та будинки.

Тим часом у Києві паводок йде на спад, а рівень води зменшується. Проте деякі парки та приватні будинки залишаються підтопленими.

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