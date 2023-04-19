Вода відступає. У Києві паводок йде на спад, але є значні підтоплення

Масштабний паводок у Києві йде на спад, а рівень води зменшується. Проте на Лівому березі залишаються підтопленими парки та приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Станом на ранок 19 квітня рівень води у Дніпрі у межах столиці становить 9 343 см. За останню добу вода відійшла ще на 7 см, тому у Києві зберігається другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

"Наразі паводок кілька днів поспіль йде на спад. На даний момент по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень", - зазначає начальник КМВА Сергій Попко.

Затопленими залишаються парк "Муромець", Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Пік паводку очікується 22 квітня. До критичного рівня води у Дніпрі ще 72 см. За прогнозами, паводок цього року не досягне цієї позначки.

"Але усі потрібні служби в посиленому режимі готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій. Зокрема, сьогодні будуть проведені спеціалізовані навчання із порятунку людей та ліквідації наслідків повені. Київ готовий захисти своїх мешканців", - додав Попко.

Нагадаємо, синоптики заспокоїли жителів Києва і зазначили, що катастрофічного затоплення у столиці не буде.

Через весняний паводок постраждали вісім областей України. Через розлив річок залишаються затопленими домогосподарства, дороги та будинки.

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