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Украинцев предупреждают о значительной лавинной опасности в горах из-за оттепели

Фото: украинцев предупреждают о значительной лавинной опасности в горах из-за оттепели (dsns.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье из-за снеголавинной опасности 19-20 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Значительная снеголавинная опасность из-за оттепели ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области 20 апреля. В связи с этим объявлен 3 уровень опасности.

Кроме того, возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

К тому же, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается:

  • 19 апреля - на высокогорье Ивано-Франковской области;
  • 19-20 апреля - на высокогорье Закарпатской области.

Напомним, восемь областей Украины пострадали из-за весеннего паводка - затоплены домохозяйства, дороги и дома.

Тем временем в Киеве паводок идет на убыль, а уровень воды уменьшается. Однако некоторые парки и частные дома остаются подтопленными.

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