Украинцев предупреждают о значительной лавинной опасности в горах из-за оттепели

Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье из-за снеголавинной опасности 19-20 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Значительная снеголавинная опасность из-за оттепели ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области 20 апреля. В связи с этим объявлен 3 уровень опасности.
Кроме того, возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
К тому же, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается:
Напомним, восемь областей Украины пострадали из-за весеннего паводка - затоплены домохозяйства, дороги и дома.
Тем временем в Киеве паводок идет на убыль, а уровень воды уменьшается. Однако некоторые парки и частные дома остаются подтопленными.
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