Українців попереджають про небезпеку через значні опади та грози: про що йдеться

Чим може бути небезпечний дефіцит опадів

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні на початку осені переважала аномально тепла для вересня погода, через що майже на всій території країни зберігався жорсткий дефіцит опадів.

Крім того, ми пояснювали, чим це може бути небезпечно й для кого саме.

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