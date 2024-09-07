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Ще навіть не "бабине літо". Українцям пояснили, коли насправді почнеться осінь

Субота 07 вересня 2024 10:00
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Ще навіть не "бабине літо". Українцям пояснили, коли насправді почнеться осінь Метеорологічна осінь в Україні ще не настала (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Попри те, що на календарі - вересень, в Україні досі триває метеорологічне літо.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Діана Кривобок.

Коли завершиться метеорологічне літо й почнеться осінь

За словами експерта, метеорологічне літо завершиться тоді, коли в Україні три дні поспіль середньодобова температура повітря буде становити 15°С.

"Якщо ця температура протримається три дні поспіль у певному регіоні, тоді літо проходить і настає метеорологічна осінь. Зараз триває ще літо, тому ми не можемо сказати, що зараз - "бабине літо". Це не поєднується", - пояснила Кривобок.

Вона уточнила, що погода, схожа на нинішню (із денними температурами близько 23-28 градусів за Цельсієм), може панувати приблизно до 10-11 вересня. Хоча дещо прохолодніше вже стає у Карпатах (вночі - 7-13°С, вдень - 17-22°С)

"Після цього над західною Європою буде формуватися циклон і його атмосферні фронти будуть переносити на наші території опади. Відтак, починаючи з 10-11 вересня у західних областях будуть дощі, після чого атмосферні фронти переміщуватимуться у східному напрямку. Тому в центральних і, подекуди, у північних областях можуть бути дощі. Схід України залишатиметься без опадів", - розповіла синоптик.

Що таке "бабине літо" й коли воно може бути

Кривобок пояснила, що так зване "бабине літо" - це періоди теплої та сухої погоди восени, коли переважає антициклональний характер погоди (без опадів, ясне небо, сонце світить).

При цьому офіційно такого терміну не існує (теплі й сухі дні восени спеціалісти називають просто "періодом теплої та сухої погоди").

Тобто "бабине літо" - народна назва, яку вживають люди в побуті, між собою, на позначення теплої погоди восени (пов'язаної з антициклоном або антициклональним характером погоди - без опадів).

З якої погоди розпочався вересень 2024

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що перші дні календарної осені принесли українцям у деяких регіонах по-літньому високі температурні показники.

У вівторок, 3 вересня, було зафіксовано одразу дев'ять історичних рекордних значень - у різних містах нашої країни.

А у столиці середньодобова температура повітря досягла 24,5°С, що на 0,6°С перевершило попередній рекорд для цього дня 2015 року.

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