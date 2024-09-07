Ще навіть не "бабине літо". Українцям пояснили, коли насправді почнеться осінь

Коли завершиться метеорологічне літо й почнеться осінь

За словами експерта, метеорологічне літо завершиться тоді, коли в Україні три дні поспіль середньодобова температура повітря буде становити 15°С.

"Якщо ця температура протримається три дні поспіль у певному регіоні, тоді літо проходить і настає метеорологічна осінь. Зараз триває ще літо, тому ми не можемо сказати, що зараз - "бабине літо". Це не поєднується", - пояснила Кривобок.

Вона уточнила, що погода, схожа на нинішню (із денними температурами близько 23-28 градусів за Цельсієм), може панувати приблизно до 10-11 вересня. Хоча дещо прохолодніше вже стає у Карпатах (вночі - 7-13°С, вдень - 17-22°С)

"Після цього над західною Європою буде формуватися циклон і його атмосферні фронти будуть переносити на наші території опади. Відтак, починаючи з 10-11 вересня у західних областях будуть дощі, після чого атмосферні фронти переміщуватимуться у східному напрямку. Тому в центральних і, подекуди, у північних областях можуть бути дощі. Схід України залишатиметься без опадів", - розповіла синоптик.

Що таке "бабине літо" й коли воно може бути

Кривобок пояснила, що так зване "бабине літо" - це періоди теплої та сухої погоди восени, коли переважає антициклональний характер погоди (без опадів, ясне небо, сонце світить).

При цьому офіційно такого терміну не існує (теплі й сухі дні восени спеціалісти називають просто "періодом теплої та сухої погоди").

Тобто "бабине літо" - народна назва, яку вживають люди в побуті, між собою, на позначення теплої погоди восени (пов'язаної з антициклоном або антициклональним характером погоди - без опадів).