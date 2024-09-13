Украинцев предупреждают об опасности из-за значительных осадков и гроз: о чем речь

Чем может быть опасен дефицит осадков

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине в начале осени преобладала аномально теплая для сентября погода, из-за чего почти на всей территории страны сохранялся жесткий дефицит осадков.

Кроме того, мы объясняли, чем это может быть опасно и для кого именно.

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