Українців попередили про вовчу зграю на кордоні з Молдовою та дали пораду

В Одеській поблизу кордону з Молдовою області була помічена зграя вовків. ДПСУ закликала утриматись від незаконних мандрівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.
Біля кордону з Молдовою, в Одеській області прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків.
В службі наголосили, що зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями.
"Закликаємо уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку", - додали прикордонники.
Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.
Нещодавно Державна прикордонна служба України затримала водія, який намагався перевезти трьох "ухилянтів" до кордону з Молдовою.
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