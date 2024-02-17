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Украинцев предупредили о волчьей стае на границе с Молдовой и дали совет

Фото: украинцев предупредили о волчьей стае на границе с Молдовой (freepik)
Автор: Карина Левицкая

В Одесской вблизи границы с Молдовой области была замечена стая волков. ГПСУ призвала воздержаться от незаконных путешествий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

У границы с Молдовой, в Одесской области пограничники с помощью технических средств зафиксировали движение волков.

В службе отметили, что обычно хищники передвигаются не поодиночке, а стаями.

"Призываем избегать незаконных путешествий и не подвергаться опасности", - добавили пограничники.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно Государственная пограничная служба Украины задержала водителя, пытавшегося перевезти трех "уклонистов" до границы с Молдовой.

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