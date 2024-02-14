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Сусіду зі знижкою. ДПСУ затримала водія, який відвозив ухилянтів до кордону

Середа 14 лютого 2024 18:48
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Сусіду зі знижкою. ДПСУ затримала водія, який відвозив ухилянтів до кордону Фото: ДПСУ затримала водія, який відвозив ухилянтів до кордону (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) затримала водія, який намагався перевезти трьох ухилянтів до кордону з Молдовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

Водієм виявився житель Одеської області. Серед затриманих також були ще троє ухилянтів, серед них - односельчанин водія.

"Обʼєднувала їх мета незаконно дістатися Молдови, проте суми, які сплатили за своє таємне перевезення, кардинально різнилися. Річ у тім, що двоє обрали "повний пакет"послуг, бо домовлялися в мережі Інтернет - по 6000 доларів, а по-сусідськи виявилося дешевше: водій погодився на 100 доларів", - пише ДПСУ.

Сусіду зі знижкою. ДПСУ затримала водія, який відвозив ухилянтів до кордону

Фото: ДПСУ затримала водія, який відвозив ухилянтів до кордону (t.me/DPSUkr)

Порушники були притягнути до адміністративної відповідальності. Перевізнику загрожує кримінальна відповідальність. Наразі встановлюються особистості усіх причетних осіб.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

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