Українців попередили про відключення світла не за графіком в одній з областей
У Рівненській області енергетики проводитимуть роботи зі стабілізації енергосистеми. Тому в регіоні діятимуть відключення світла не за графіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Олександра Коваля.
"З 11:00 до 14:00 в Рівному відбудеться відключення світла поза графіком", - розповів він.
Зокрема, за даними голови ОВА, повністю або частково будуть відімкнуті від електропостачання понад 60 вулиць. А саме: Стельмаха, Відінська, Бандери, Енергетиків, мікрорайони Новий Двір, Червоні гори, у районі Щасливому.
Також відключення застосують до сіл, що розташовані неподалік Рівного - Колоденка, Порозове, Тайкури, Корнин, Біла Криниця, Глинки.
"Прошу з розумінням поставитися до цього вимушеного заходу. Його мета - покращити електропостачання до осель жителів області", - звернувся Коваль.
Відключення світла в Україні
13 грудня Росія масовано обстріляла енергетику України, випустивши майже 300 цілей - як ракет, так і дронів. Сусідна Польща навіть піднімала авіацію через атаку РФ по Україні.
Основний удар на себе прийняли об'єкти енергетики. У зв'язку з цим в Україні запровадили аварійні відключення світла. Наприклад, екстрені відключення світла в Одесі скасували лише 14 грудня. Обмеження в регіоні запровадили одразу після атаки РФ 13 грудня.
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