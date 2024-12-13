Польща підняла авіацію через масовану атаку по Україні
Росія масовано атакує Україну 13 грудня. З цієї причини Польща підняла в небо авіацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативного Командування Польщі.
"Увага, у зв'язку з черговою атакою Російської Федерації з нанесенням ударів крилатими, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочато роботу військової авіації у нашому повітряному просторі", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до чинних процедур, як зазначається, Оперативне командування задіяло всі наявні в його розпорядженні сили та засоби, піднято чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.
"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами. Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - констатували польські військові.
Масована атака РФ по Україні
Російські війська саме зараз атакують Україну. Нова хвиля обстрілу послідувала після того, як окупанти з вечора запускали по Україні безпілотники. Додамо, що до цього росіяни взяли паузу на кілька днів навіть з атаками БПЛА по Україні.
Зокрема, наразі відомо, що загарбники запустили балістику з Криму, в Одесі лунають вибухи, РФ атакує і західні регіони. А в Київській області працює ППО.
Детальніше про те, що відомо про триваючу атаку РФ по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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