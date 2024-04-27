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Українців попередили про російський фейк стосовно арешту Залужного

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Анастасія Гришкова

Пропагандистські Telegram-канали поширюють фейк, що Зеленський віддав наказ СБУ тримати ексголовкома ЗСУ Залужного під посиленою охороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Опублікована росіянами інформація не відповідає дійсності. 

"Цей фейк пропаганда вже поширювала у 2023 році. Тоді вони писали, що головкома ЗСУ Залужного і командувача Сухопутних військ Сирського заарештували за нібито їхню незгоду з позицією президента Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Насправді, Залужного було назначено послом України у Великій Британії. 

 


 

Російські окупанти постійно поширюють фейки

Російські окупанти розповсюджують неправдиву інформацію про нібито атаку українських військових з використанням вибухового пристрою на Запорізьку атомну електростанцію.

Раніше, росіяни вигадали фейк про главу ГУР Кирила Буданова. Нібито він потрапив у полон до окупантів.

Також росЗМІ відзначилися фейком про нібито "оприлюднення" представниками ГУР "точної дати повалення влади президента Зеленського".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийВалерій ЗалужнийФейки