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"ГУР анонсувало усунення Зеленського": SPRAVDI спростували черговий російський фейк

Субота 02 березня 2024 05:08
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"ГУР анонсувало усунення Зеленського": SPRAVDI спростували черговий російський фейк Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські пропагандисти розповсюджують чергову неправдиву інформацію про нібито "анонсування" Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України відсторонення президента Володимира Зеленського від влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Зазначається, що росЗМІ цього разу відзначилися фейком про нібито "оприлюднення" представниками ГУР "точної дати повалення влади президента Зеленського".

Проте насправді у військовій розвідці нічого подібного не заявляли.

"Поширене повідомлення є плодом хворої уяви російської пропаганди і систематичної кампанії кремля з дискредитації президента Зеленського", - йдеться в публікації.

У Центрі нагадали, що Зеленський є законно обраним і легітимним президентом України, який "в умовах повномасштабного вторгнення Росії продовжує виконувати обов'язки гаранта Конституції".

В контексті чергового російського фейку у SPRAVDI звернули увагу на представлені раніше дані від ГУР про нову спробу країни-агресора розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, та підготовку Росією спецоперації під назвою "Майдан-3".

"Тиражування цих і подібних повідомлень відповідає заяві Комітету з питань розвідки при президентові України щодо реалізації РФ спецоперації "Майдан-3" з поширення деструктивних наративів", - йдеться в заяві.

Російська спецоперація "Майдан-3"

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов 25 лютого заявив, що РФ планувала запустити наймасштабнішу ІПСО, яка повинна була призвести до нового державного перевороту в Україні "Майдан-3".

Також повідомлялося, що ще у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві й усунути главу держави. Посилаючись на дані розвідки, Зеленський казав, що цей план у Росії називають "Майдан-3".

За словами представника ГУР Андрія Юсова, розвідка вже отримала списки осіб, яких Москва може залучити до так званої операції "Майдан-3".

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