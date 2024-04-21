Росіяни вигадали новий фейк про Буданова
Російські пропагандисти вигадали фейк про главу ГУР Кирила Буданова. Нібито він потрапив у полон до окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).
"Насправді, пропагандисти вже "брали у полон Буданова" - цей фейк вони тиражували ще у жовтні 2023 року", - йдеться в повідомленні.
Пропаганда Кремля для створення цієї брехні, як зазначають у SPRAVDI, використала технологію діп-фейк з обличчям очільника Головного управління розвідки.
В чому суть фейку?
Російські пропагандисти заявили, що після нібито масштабного ракетного удару по позиціях ЗСУ, повідомлялося про "ліквідацію" однієї з важливих українських політичних фігур. Пізніше з'ясувалось, що нібито це був голова ГУР Буданов і він "був узятий у полон військовими РФ".
Фейки РФ за участю Буданова
Росіяни не вперше вигадують фейки про главу ГУР Кирила Буданова. Буквально наприкінці березня російські пропагандисти вигадали фейк за участю колишнього секретаря РНБО України Олексія Данілова, замінивши голову ГУР Кирила Буданова на нього. Таким чином вони хотіли "довести" нібито причетність України до теракту в "Крокус Сіті" під Москвою 22 березня.
Нагадаємо, раніше кремлівські пропагандисти придумали фейк про нібито смерть глави ГУР Кирила Буданова. Для розповсюдження неправдивої інформації використали логотип сторінки одного з українських ЗМІ.
Крім того, у червні 2023 року німецьке видання Stern спростувало російський фейк, згідно з яким голова ГУР МО Кирило Буданов нібито перебуває в комі.
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