Росіяни вигадали новий фейк про Буданова

Російські пропагандисти вигадали фейк про главу ГУР Кирила Буданова. Нібито він потрапив у полон до окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ( SPRAVDI ).

"Насправді, пропагандисти вже "брали у полон Буданова" - цей фейк вони тиражували ще у жовтні 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Пропаганда Кремля для створення цієї брехні, як зазначають у SPRAVDI, використала технологію діп-фейк з обличчям очільника Головного управління розвідки.

В чому суть фейку?

Російські пропагандисти заявили, що після нібито масштабного ракетного удару по позиціях ЗСУ, повідомлялося про "ліквідацію" однієї з важливих українських політичних фігур. Пізніше з'ясувалось, що нібито це був голова ГУР Буданов і він "був узятий у полон військовими РФ".