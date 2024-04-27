RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев предупредили о российском фейке про арест Залужного

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Анастасия Гришкова

Пропагандистские Telegram-каналы распространяют фейк, о том что Зеленский приказал СБУ держать эксголовкома ВСУ Залужного под усиленной охраной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности ( SPRAVDI).

Опубликованная россиянами информация не соответствует действительности.

"Этот фейк пропаганда уже распространяла в 2023 году. Тогда они писали, что главкома ВСУ Залужного и командующего Сухопутными войсками Сырского арестовали за якобы их несогласие с позицией президента Зеленского", - говорится в сообщении.

На самом деле, Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.

 

 

Российские оккупанты постоянно распространяют фейки.

Российские кафиры распространяют ложную информацию о якобы атаке украинских военных с использованием взрывного устройства на Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее, россияне придумали фейк о главе ГУР Кирилле Буданове. Якобы он попал в плен к кафирам.

Также росСМИ отметились фейком о якобы "обнародовании" представителями ГУР "точной даты свержения власти президента Зеленского".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйФейки