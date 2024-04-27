Украинцев предупредили о российском фейке про арест Залужного

Опубликованная россиянами информация не соответствует действительности.

"Этот фейк пропаганда уже распространяла в 2023 году. Тогда они писали, что главкома ВСУ Залужного и командующего Сухопутными войсками Сырского арестовали за якобы их несогласие с позицией президента Зеленского", - говорится в сообщении.

На самом деле, Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.