Украинцев предупредили о российском фейке про арест Залужного

Пропагандистские Telegram-каналы распространяют фейк, о том что Зеленский приказал СБУ держать эксголовкома ВСУ Залужного под усиленной охраной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности ( SPRAVDI).
Опубликованная россиянами информация не соответствует действительности.
"Этот фейк пропаганда уже распространяла в 2023 году. Тогда они писали, что главкома ВСУ Залужного и командующего Сухопутными войсками Сырского арестовали за якобы их несогласие с позицией президента Зеленского", - говорится в сообщении.
На самом деле, Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.
Российские кафиры распространяют ложную информацию о якобы атаке украинских военных с использованием взрывного устройства на Запорожскую атомную электростанцию.
Ранее, россияне придумали фейк о главе ГУР Кирилле Буданове. Якобы он попал в плен к кафирам.
Также росСМИ отметились фейком о якобы "обнародовании" представителями ГУР "точной даты свержения власти президента Зеленского".
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