Українців попередили про підготовку РФ нового обстрілу

"Війна на виснаження, яку обрала Росія, вже змушує говорити їх воєнкорів та експертів про те, що РФ веде війну на межі своїх можливостей", - зазначив він.

Коваленко наголосив, що поки російський диктатор та "його діди" не бачить миру, оскільки "вони не бачать себе в мирі".

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували Житомир реактивними безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у будівлю Головного управління Національної поліції в області.

Також сьогодні вранці російські військові обстріляли маршрутку в Херсоні. Внаслідок атаки загинули четверо людей похилого віку, ще п’ятеро пасажирів отримали поранення.