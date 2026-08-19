ua en ru
Ср, 19 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Херсоні дрон ударив по маршрутці з людьми, є загиблі

11:47 19.08.2026 Ср
2 хв
Росіяни знали, що у транспорті перебувають цивільні
aimg Олена Чупровська
У Херсоні дрон ударив по маршрутці з людьми, є загиблі Фото: дрон вдарив по маршрутці, є загиблі та поранені (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Вранці 19 серпня росіяни атакували маршрутку в Херсоні. Загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Орієнтовно о 08:50 російські окупанти атакували дроном маршрутку у Корабельному районі Херсона. Удар прийшовся прямо по пасажирському транспорту, яким люди їхали у своїх звичайних справах.

"Внаслідок цього терористичного удару загинули четверо людей. Наразі їхні особи встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитих", - написав Прокудін.

Особи загиблих поки не розголошують - цим займаються відповідні служби.

"Після удару водій ухвалив рішення їхати до лікарні пошкодженим транспортом, аби не втрачати дорогоцінний час. Він ризикував вдруге потрапити під ворожу атаку, але найважливішим було якнайшвидше доправити поранених до медиків", - йдеться у заяві.

Згодом в ОВА додали, що загинуло четверо літніх людей - 69-річний чоловік та троє жінок віком 89, 63 та 71 рік.

Стан постраждалих

Крім загиблих, у результаті атаки постраждали ще четверо жінок.

"Наразі вони перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження та надають постраждалим усю необхідну допомогу", - додав очільник ОВА.

Цієї доби ворог одночасно тероризував і інші регіони країни.

Тим часом у Запоріжжі після серії російських ударів виникли перебої з електропостачанням.

Дрон пошкодив багатоповерхівки, а вранці окупанти вдарили керованими авіабомбами по приватному сектору, через що без світла залишилась частина міста.

Нагадаємо, що вночі проти 19 серпня Росія масовано атакувала Україну ракетами та десятками дронів одразу з кількох напрямків.

Протиповітряна оборона збила або подавила 56 ворожих цілей, однак частина безпілотників усе ще залишалась у небі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Херсон Атака дронів
Новини
Хмара хоче зберегти ключових людей у Міноборони: що він обговорив зі "Слугою народу"
Хмара хоче зберегти ключових людей у Міноборони: що він обговорив зі "Слугою народу"
Аналітика
"Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє
Олександр Хищенкоспеціально для РБК-Україна "Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє