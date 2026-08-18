Реактивні "Шахеди" РФ уперше долетіли до заходу України
Сьогодні реактивні дрони вперше досягли заходу України. Вони пролетіли близько 900 кілометрів від місця запуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ у Telegram та єРадар у Telegram.
Реактивні "Шахеди" атакують захід України
Дрони з реактивними двигунами летіли над:
- Вінниччиною,
- Тернопільщиною,
- Рівненщиною,
- Волинню.
Так, о 17.55 Повітряні сили повідомили, що дрон летить через Вінниччину у напрямку Хмельниччини (Нова Ушиця/Дунаївці).
Через пів години реактивний БпЛА пролетів через Тернопільську область на Волинь, у Дубно.
Пізніше голова Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що на півдні області збито повітряну ціль - ймовірно, той самий реактивний "Шахед".
Рекордна відстань
Робоча дистанція реактивних дронів - до 500 кілометрів, вважали експерти. Тому цы БпЛА найчастіше били по таких областях:
- Київській,
- Чернігівській,
- Харківській,
- Одеській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Дніпропетровській.
Це вперше, коли реактивні дрони долетіли так далеко.
Якщо керувати дрон по меш-системі, ця відстань може збільшуватися. Проте тоді для роботи дрона потрібен ретранслятор - кожні 100 кілометрів.
Росія цілеспрямовано намагається запускати реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" по заходу України", - писало The Telegraph.
Деталі атаки реактивного дрона
Telegram-канал єРадар проаналізував, як саме летів дрон з реактивним двигуном, який запустили з Криму:
- фактично пройдений шлях: близько 850-920 кілометрів (з урахуванням маневрування);
- глибина проникнення - 720+ кілометрів по прямій від точки запуску вглиб України.
Для чого це було зроблено ворогом:
- Показати, що реактивні апарати здатні долати позначку в 900+ кілометрів реального пробігу. У зоні потенційного ураження перебуває абсолютно вся територія України.
- Проліт транзитом через південні, центральні та західні області - маршрут був заздалегідь прорахований, щоб оминути українські ЗРК.
- Висока швидкість реактивного двигуна (понад 400-600 км/год) суттєво зменшує шанси на знищення дрона стрілецькою зброєю чи великокаліберними кулеметами. "Класичні" МВГ - мало допоможуть.
Тож Росія активно:
- модифікує засоби нападу,
- розширює радіус дії реактивних БПЛА,
- вдосконалює тактику маневрування, долітаючи в глибокий тил.
Реактивні керовані дрони становлять загрозу також і для заходу України, роблять висновок монітори.
Раніше РБК-Україна писало, що увечері 18 серпня у Києві пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги і атаки реактивних дронів.
Також повідомлялося, що дрони РФ атакували Київську область 18 серпня. У Броварах пошкоджено цивільні об'єкти, також виникли пожежі на трьох локаціях.
Крім того, Інститут вивчення війни заявив, що Росія активно розширює мережу майданчиків для запуску далекобійних ударних дронів. Йморвірно, однією з цілей для ворога стане саме захід України.