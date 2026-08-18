Реактивні "Шахеди" РФ уперше долетіли до заходу України

Сьогодні реактивні дрони вперше досягли заходу України. Вони пролетіли близько 900 кілометрів від місця запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ у Telegram та єРадар у Telegram.

Реактивні "Шахеди" атакують захід України

Дрони з реактивними двигунами летіли над:

Вінниччиною,

Тернопільщиною,

Рівненщиною,

Волинню.

Так, о 17.55 Повітряні сили повідомили, що дрон летить через Вінниччину у напрямку Хмельниччини (Нова Ушиця/Дунаївці).

Через пів години реактивний БпЛА пролетів через Тернопільську область на Волинь, у Дубно.

Пізніше голова Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що на півдні області збито повітряну ціль - ймовірно, той самий реактивний "Шахед".

Рекордна відстань

Робоча дистанція реактивних дронів - до 500 кілометрів, вважали експерти. Тому цы БпЛА найчастіше били по таких областях:

Київській,

Чернігівській,

Харківській,

Одеській,

Сумській,

Полтавській,

Дніпропетровській.

Це вперше, коли реактивні дрони долетіли так далеко.

Якщо керувати дрон по меш-системі, ця відстань може збільшуватися. Проте тоді для роботи дрона потрібен ретранслятор - кожні 100 кілометрів.

Росія цілеспрямовано намагається запускати реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" по заходу України", - писало The Telegraph.

Деталі атаки реактивного дрона

Telegram-канал єРадар проаналізував, як саме летів дрон з реактивним двигуном, який запустили з Криму:

фактично пройдений шлях: близько 850-920 кілометрів (з урахуванням маневрування);

(з урахуванням маневрування); глибина проникнення - 720+ кілометрів по прямій від точки запуску вглиб України.

Для чого це було зроблено ворогом:

Показати, що реактивні апарати здатні долати позначку в 900+ кілометрів реального пробігу. У зоні потенційного ураження перебуває абсолютно вся територія України.

реального пробігу. У зоні потенційного ураження перебуває абсолютно вся територія України. Проліт транзитом через південні, центральні та західні області - маршрут був заздалегідь прорахований, щоб оминути українські ЗРК.

щоб оминути українські ЗРК. Висока швидкість реактивного двигуна (понад 400-600 км/год) суттєво зменшує шанси на знищення дрона стрілецькою зброєю чи великокаліберними кулеметами. "Класичні" МВГ - мало допоможуть.

Тож Росія активно:

модифікує засоби нападу,

розширює радіус дії реактивних БПЛА,

вдосконалює тактику маневрування, долітаючи в глибокий тил.

Реактивні керовані дрони становлять загрозу також і для заходу України, роблять висновок монітори.