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Украинцев предупредили о подготовке РФ нового обстрела

21:17 19.08.2026 Ср
1 мин
Коваленко объяснил, почему российский диктатор не видит мира
aimg Валерий Ульяненко
Фото: киевляне прячутся в метро во время тревоги (Getty Images)

Российские оккупанты могут готовить новый удар по Украине. Всех украинцев призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Война на истощение, которую выбрала Россия, уже заставляет говорить их военкоров и экспертов о том, что РФ ведет войну на грани своих возможностей", - отметил он.

Коваленко подчеркнул, что пока российский диктатор и "его деды" не видят мира, поскольку "они не видят себя в мире".

Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали Житомир реактивными беспилотниками. Один из вражеских дронов попал в здание Главного управления Национальной полиции в области.

Также сегодня утром российские военные обстреляли маршрутку в Херсоне. В результате атаки погибли четверо пожилых людей, еще пятеро пассажиров получили ранения.

Кроме того, в ночь на 19 августа Россия совершила массированную атаку на Украину, запустив ракеты и десятки беспилотников. Силы ПВО уничтожили/подавили 56 враждебных целей. В то же время в десяти местах зафиксировали попадания.

РБК-Украина писало, что 18 августа российские реактивные беспилотники впервые с начала полномасштабной войны добрались до западных областей Украины. По данным мониторинговых каналов, они преодолели около 900 километров.

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