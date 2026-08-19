Украинцев предупредили о подготовке РФ нового обстрела

"Война на истощение, которую выбрала Россия, уже заставляет говорить их военкоров и экспертов о том, что РФ ведет войну на грани своих возможностей", - отметил он.

Коваленко подчеркнул, что пока российский диктатор и "его деды" не видят мира, поскольку "они не видят себя в мире".

Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали Житомир реактивными беспилотниками. Один из вражеских дронов попал в здание Главного управления Национальной полиции в области.

Также сегодня утром российские военные обстреляли маршрутку в Херсоне. В результате атаки погибли четверо пожилых людей, еще пятеро пассажиров получили ранения.