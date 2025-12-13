Українців попередили про ожеледицю: де завтра варто бути уважними на дорогах

В Україні 14 грудня очікується ожеледь та налипання мокрого снігу. Особливо небезпечно буде на Житомирщині, Київщині та низці центральних і південних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометеорологічного центру.

Гідромецентр попереджає про I рівень (жовтий) небезпеки на території країни 14 грудня.

Вночі: на Житомирщині та Київщині на дорогах очікується ожеледь.

Вдень: у північних, центральних та більшості південних областей - налипання мокрого снігу, ожеледь на дорогах.

Особлива увага: Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська області - тут прогнозується ожеледь.

У західних областях України найбільша ймовірність дощу, на решті території переважатиме мокрий сніг, місцями з налипанням, що може призвести до ожеледі на дорогах і тротуарах. На сході значних опадів не очікується, а вдень у неділю дощ і сніг поступово припиняться і на заході.

Водночас на заході прогнозується сильний, місцями штормовий вітер західного напрямку.

Температура повітря вночі по країні коливатиметься від 0 до -5 градусів, вдень - від -3 до +3 градусів. Найвищі показники очікуються на заході: вночі +1 - +3 градуси, вдень - +3 - +6.

Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.