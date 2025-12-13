ua en ru
Украинцев предупредили о гололеде: где завтра стоит быть внимательными на дорогах

Украина, Суббота 13 декабря 2025 18:45
Украинцев предупредили о гололеде: где завтра стоит быть внимательными на дорогах Фото: гололед и мокрый накроют Украину (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук

В Украине 14 декабря ожидается гололед и налипание мокрого снега. Особенно опасно будет на Житомирщине, Киевщине и ряде центральных и южных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометеорологического центра.

Гидромецентр предупреждает о I уровне (желтый) опасности на территории страны 14 декабря.

  • Ночью: в Житомирской и Киевской областях на дорогах ожидается гололед.

  • Днем: в северных, центральных и большинстве южных областей - налипание мокрого снега, гололед на дорогах.

  • Особое внимание: Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Николаевская и Херсонская области - здесь прогнозируется гололед.

В западных областях Украины наибольшая вероятность дождя, на остальной территории будет преобладать мокрый снег, местами с налипанием, что может привести к гололеду на дорогах и тротуарах. На востоке значительных осадков не ожидается, а днем в воскресенье дождь и снег постепенно прекратятся и на западе.

В то же время на западе прогнозируется сильный, местами штормовой ветер западного направления.

Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от 0 до -5 градусов, днем - от -3 до +3 градусов. Самые высокие показатели ожидаются на западе: ночью +1 - +3 градуса, днем - +3 - +6.

Такие погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Напомним , 14 декабря, в большинстве областей Украины будет преобладать облачная и влажная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Причиной станет так называемая ложбинка между двумя антициклонами - Frieda и Ellinor.

Также, Украинский гидрометеорологический центр опубликовал краткую климатическую характеристику декабря в Украине и представил предварительный общий прогноз погоды на первый месяц зимы.

