Украинцев предупредили о гололеде: где завтра стоит быть внимательными на дорогах
В Украине 14 декабря ожидается гололед и налипание мокрого снега. Особенно опасно будет на Житомирщине, Киевщине и ряде центральных и южных областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометеорологического центра.
Гидромецентр предупреждает о I уровне (желтый) опасности на территории страны 14 декабря.
Ночью: в Житомирской и Киевской областях на дорогах ожидается гололед.
Днем: в северных, центральных и большинстве южных областей - налипание мокрого снега, гололед на дорогах.
Особое внимание: Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Николаевская и Херсонская области - здесь прогнозируется гололед.
В западных областях Украины наибольшая вероятность дождя, на остальной территории будет преобладать мокрый снег, местами с налипанием, что может привести к гололеду на дорогах и тротуарах. На востоке значительных осадков не ожидается, а днем в воскресенье дождь и снег постепенно прекратятся и на западе.
В то же время на западе прогнозируется сильный, местами штормовой ветер западного направления.
Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от 0 до -5 градусов, днем - от -3 до +3 градусов. Самые высокие показатели ожидаются на западе: ночью +1 - +3 градуса, днем - +3 - +6.
Такие погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
Напомним , 14 декабря, в большинстве областей Украины будет преобладать облачная и влажная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Причиной станет так называемая ложбинка между двумя антициклонами - Frieda и Ellinor.
Также, Украинский гидрометеорологический центр опубликовал краткую климатическую характеристику декабря в Украине и представил предварительный общий прогноз погоды на первый месяц зимы.