ua en ru
Сб, 13 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну затисне між антициклонами: де 14 грудня чекати дощ і мокрий сніг

Україна, Субота 13 грудня 2025 14:59
UA EN RU
Україну затисне між антициклонами: де 14 грудня чекати дощ і мокрий сніг Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 14 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 14 грудня, в більшості областей України переважатиме хмарна та волога погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Причиною стане так звана улоговинка між двома антициклонами - Frieda та Ellinor.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її прогнозом, дощі найбільш ймовірні у західних областях, тоді як на решті території країни очікується мокрий сніг, місцями з налипанням. На дорогах і тротуарах можливе утворення ожеледиці. У східних регіонах істотних опадів не прогнозують, а вдень у неділю опади припиняться і на заході.

Водночас у західних областях очікується сильний, місцями штормовий вітер західного напрямку.

Температура повітря вночі по Україні коливатиметься в межах від 0 до -5 градусів, удень - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Найвищі температури прогнозують на заході: вночі від +1 до +3 градусів, удень від +3 до +6 градусів.

У Києві 14 грудня погода буде хмарною, з періодичним мокрим снігом та ожеледицею. Вночі температура становитиме від -1 до -3 градусів, вдень - близько нуля.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Снігопад Гідрометцентр
Новини
Зеленський: Росія застосувала понад 450 дронів і 30 ракет під час нічної атаки
Зеленський: Росія застосувала понад 450 дронів і 30 ракет під час нічної атаки
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі