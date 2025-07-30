Українців попередили про обмеження на кордоні з Польщею

Обмеження на пунктах пропуску

Зазначимо, що ще раніше повідомлялось, що влітку буде традиційне зростання пасажиропотоку на кордоні України, зокрема з Польщею.

Загалом трафік на деяких напрямках зріс на 25%. Прикордонники дали декілька порад українцям, які збираються у подорож.

Варто зазначити, що перетнути кордон також можна в межах Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей.

Нагадаємо, раніше цього року ми повідомляли, що Україна та ЄС готуються до запуску спільного митного контролю на кордоні. Це б дозволило прискорити перевірку вантажів і спростити процедури для перевізників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.