Украинцев предупредили об ограничениях на границе с Польшей

Пограничники объяснили, что по сообщению польской стороны, сегодня, 30 июля, до 20:00 на территории сопредельного государства будут продолжаться ремонтные работы асфальтобетонного покрытия.

В связи с этим временно ограничено движение на трех полосах с польской стороны.

Пропуск автотранспорта сейчас осуществляется в штатном режиме.

"В то же время возможно замедление движения. Просим учесть эту информацию при планировании маршрута!", - добавили в службе.