Українців попередили про небезпечну погоду в горах: що радять рятувальники

Спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій попередили громадян, які планують мандрівку в гори, про хмарну та холодну погоду (зокрема на високогір'ї).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.
Українцям розповіли, що станом на ранок четверга, 27 листопада 2025 року, погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною.
Вітер спостерігався південний, зі швидкістю 5-6 м/с.
Тим часом температуру повітря фіксували на рівні -4 градусів за Цельсієм.
У ДСНС звернулись до туристів із важливим проханням - бути максимально уважними під час мандрівок у горах.
Для того, щоб уберегти здоров'я та навіть життя, громадянам радять:
"Бережіть себе та своїх близьких. Гори прекрасні, але потребують поваги та обережності", - підсумували рятувальники.
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 27 листопада погода в Івано-Франківську та по області - хмарна, з проясненнями.
Вдень місцями можливий помірний дощ із мокрим снігом. Вітер - південно-східний, 7-12 м/с.
Денна температура повітря:
"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км, у тумані 100-500 м", - підсумували фахівці.
