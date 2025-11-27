Украинцев предупредили об опасной погоде в горах: что советуют спасатели

Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили граждан, которые планируют путешествие в горы, об облачной и холодной погоде (в частности на высокогорье).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.
Украинцам рассказали, что по состоянию на утро четверга, 27 ноября 2025 года, погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной.
Ветер наблюдался южный, со скоростью 5-6 м/с.
Между тем температуру воздуха фиксировали на уровне -4 градусов по Цельсию.
В ГСЧС обратились к туристам с важной просьбой - быть максимально внимательными во время путешествий в горах.
Для того чтобы уберечь здоровье и даже жизнь, гражданам советуют:
"Берегите себя и своих близких. Горы прекрасны, но требуют уважения и осторожности", - подытожили спасатели.
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 27 ноября погода в Ивано-Франковске и по области - облачная, с прояснениями.
Днем местами возможен умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с.
Дневная температура воздуха:
"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км, в тумане 100-500 м", - подытожили специалисты.
