Украинцев предупредили об опасной погоде в горах: что советуют спасатели

Какая ситуация была на высокогорье Карпат утром

Украинцам рассказали, что по состоянию на утро четверга, 27 ноября 2025 года, погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной.

Ветер наблюдался южный, со скоростью 5-6 м/с.

Между тем температуру воздуха фиксировали на уровне -4 градусов по Цельсию.

Что советуют тем, кто планирует идти в горы

В ГСЧС обратились к туристам с важной просьбой - быть максимально внимательными во время путешествий в горах.

Для того чтобы уберечь здоровье и даже жизнь, гражданам советуют:

подбирать соответствующую теплую одежду и обувь;

брать с собой фонарь, запас воды и заряженный телефон;

планировать маршрут заранее и регистрироваться у спасателей;

в случае ухудшения погоды - возвращаться и не рисковать жизнью.

"Берегите себя и своих близких. Горы прекрасны, но требуют уважения и осторожности", - подытожили спасатели.

Публикация ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Какую погоду прогнозировали в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 27 ноября погода в Ивано-Франковске и по области - облачная, с прояснениями.

Днем местами возможен умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с.

Дневная температура воздуха:

по городу - от 4 до 6 градусов тепла;

по области - от 1 до 6 градусов тепла;

на высокогорье Карпат - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км, в тумане 100-500 м", - подытожили специалисты.

Прогноз погоды на 27 ноября (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)