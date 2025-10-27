Українців попередили про можливі черги на кордоні з Польщею

На трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею сьогодні, 27 жовтня, можуть виникнути черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України в Telegram .

Водіїв закликали враховувати такі обставини та обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску.

"27 жовтня можливе уповільнення руху на в'їзд до Республіки Польща у зв'язку з початком роботи цифрової системи в'їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES)", - ідеться в повідомленні митниці.

Йдеться про такі пункти пропуску: "Нижанковичі - Мальховіце", "Смільниця - Кросценко" і "Грушів - Будомєж".

Обмеження руху на кордоні з Румунією

Нагадаємо, раніше Державна митна служба України попереджала, що Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на пункті пропуску на кордоні з Україною з 27 жовтня на 33 дні.

Обмеження пов'язані з продовженням ремонтних робіт на мосту через річку Тиса між пунктами "Солотвино" в Закарпатській області та "Сігету-Мармацієй" у Румунії.

Під час ремонту автомобільний рух буде закрито з 09:00 до 15:30, однак пішоходи зможуть проходити через міст у звичайному режимі.

Українська влада радить зважати на обмеження під час планування поїздок і за необхідності використовувати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Також кілька днів тому прикордонники попереджали українців про проблеми під час в'їзду до Польщі. За їхніми словами, на кордоні фіксували високе навантаження. Причиною стали вихідні днями та початок осінніх канікул.

Крім того, затримки були викликані впровадженням нової системи EES (Entry/Exit System), яка фіксує перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспортах.