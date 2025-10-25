Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: у чому причина

У низці пунктів пропуску на кордоні України та Польщі спостерігаються черги. Це викликано запровадженням нової системи пропуску та шкільними канікулами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як пояснили прикордонники, інтенсивність руху на кордоні зумовлена вихідними днями та початком осінніх канікул. Також тривале очікування пов’язане з упровадженням нової системи EES (Entry/Exit System), яка фіксує перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспортах.

Система EES уже діє в польських пунктах пропуску "Медика" та "Корчова", а також у залізничному пункті "Перемишль". На інших пунктах пропуску, що межують із Львівською областю, вона працює у тестовому режимі.

Під час першого в'їзду до ЄС після запуску EES громадяни проходять розширену реєстрацію - фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. Процедура застосовується до громадян віком від 12 років, що впливає на швидкість оформлення подорожуючих.

Система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, зокрема українців, які в’їжджають до Шенгенської зони на короткий термін - до 90 днів протягом 180-денного періоду.