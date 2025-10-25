ua en ru
Сб, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: у чому причина

Україна, Субота 25 жовтня 2025 11:27
UA EN RU
Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: у чому причина Ілюстративне фото: українців попередили про черги на кордоні з Польщею (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У низці пунктів пропуску на кордоні України та Польщі спостерігаються черги. Це викликано запровадженням нової системи пропуску та шкільними канікулами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як пояснили прикордонники, інтенсивність руху на кордоні зумовлена вихідними днями та початком осінніх канікул. Також тривале очікування пов’язане з упровадженням нової системи EES (Entry/Exit System), яка фіксує перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспортах.

Система EES уже діє в польських пунктах пропуску "Медика" та "Корчова", а також у залізничному пункті "Перемишль". На інших пунктах пропуску, що межують із Львівською областю, вона працює у тестовому режимі.

Під час першого в'їзду до ЄС після запуску EES громадяни проходять розширену реєстрацію - фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. Процедура застосовується до громадян віком від 12 років, що впливає на швидкість оформлення подорожуючих.

Система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, зокрема українців, які в’їжджають до Шенгенської зони на короткий термін - до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Дізнатися про накопичення автомобілів перед пунктом пропуску можна за допомогою спеціальної карти.

Нагадаємо, з 12 жовтня Європейський Союз впровадив нову біометричну систему контролю на кордонах. Вона замінить традиційні штампи у паспортах і фіксуватиме дані про в’їзд та виїзд громадян третіх країн, зокрема українців

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Кордон з Україною Прикордонна служба
Новини
Нічний удар балістикою на Київ: кількість поранених зросла (фото)
Нічний удар балістикою на Київ: кількість поранених зросла (фото)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію