ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинцев предупредили о возможных очередях на границе с Польшей

Украина, Понедельник 27 октября 2025 18:36
UA EN RU
Украинцев предупредили о возможных очередях на границе с Польшей Иллюстративное фото: на трех пунктах пропуска на границе с Польшей могут быть очереди (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На трех пунктах пропуска на границе с Польшей сегодня, 27 октября, могут возникнуть очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины в Telegram.

Речь о следующих пунктах пропуска: "Нижанковичи - Мальховице", "Смельница - Кросценко" и "Грушев - Будомеж".

"27 октября возможно замедление движения на въезд в Республику Польша в связи с началом работы цифровой системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES)", - сказано в сообщении таможни.

Водителей призвали учитывать такие обстоятельства и выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.

Ограничение движения на границе с Румынией

Напомним, ранее Государственная таможенная служба Украины предупреждала, что Румыния продлила ограничения дорожного движения на пункте пропуска на границе с Украиной с 27 октября на 33 дня.

Ограничения связаны с продолжением ремонтных работ на мосту через реку Тиса между пунктами "Солотвино" в Закарпатской области и "Сигету-Мармацией" в Румынии.

Во время ремонта автомобильное движение будет закрыто с 09:00 до 15:30, однако пешеходы смогут проходить через мост в обычном режиме.

Украинские власти советуют учитывать ограничения при планировании поездок и при необходимости использовать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Также несколько дней назад пограничники предупреждали украинцев о проблемах при въезде в Польшу. По их словам, на границе фиксировалась высокая нагрузка. Причиной стали выходные днями и начало осенних каникул.

Кроме того, задержки были вызваны внедрением новой системы EES (Entry/Exit System), которая фиксирует пересечение внешних границ Шенгенской зоны без проставления штампов в паспортах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Граница с Украиной
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию