Украинцев предупредили о фейке об "особняках команды Залужного" в Калифорнии

Вражеская пропаганда распространяет фейковое видео о якобы особняках украинских военных в США. Украина опровергла эти утверждения, назвав их ложью для дискредитации ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

По данным центра, вражеская пропаганда распространяет фейковое видео от якобы платформы United24 Media, что во время пожаров в Калифорнии пострадали восемь особняков, которые якобы принадлежат высокопоставленным украинским военным.

"В видео отмечается, что эти дома якобы были куплены "членами команды Залужного" (бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, - ред.) в период с апреля 2022 года по февраль 2024 года", - пояснили в ЦПД

Верифицировав информацию в United24 Media, Центр рассказал, что платформа не создавала и не распространяла этот видеоматериал.

"Целью этой лжи является дискредитация Вооруженных сил Украины", - отметили в центре.