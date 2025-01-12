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Украинцев предупредили о фейке об "особняках команды Залужного" в Калифорнии

Украина, Воскресенье 12 января 2025 16:19
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Украинцев предупредили о фейке об "особняках команды Залужного" в Калифорнии Фото: посол Украины в Британии Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вражеская пропаганда распространяет фейковое видео о якобы особняках украинских военных в США. Украина опровергла эти утверждения, назвав их ложью для дискредитации ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным центра, вражеская пропаганда распространяет фейковое видео от якобы платформы United24 Media, что во время пожаров в Калифорнии пострадали восемь особняков, которые якобы принадлежат высокопоставленным украинским военным.

Украинцев предупредили о фейке об &quot;особняках команды Залужного&quot; в Калифорнии

"В видео отмечается, что эти дома якобы были куплены "членами команды Залужного" (бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, - ред.) в период с апреля 2022 года по февраль 2024 года", - пояснили в ЦПД

Верифицировав информацию в United24 Media, Центр рассказал, что платформа не создавала и не распространяла этот видеоматериал.

"Целью этой лжи является дискредитация Вооруженных сил Украины", - отметили в центре.

Напомним, что на днях в России придумали новый фейк о президенте Украины Владимире Зеленском. По данным российских пропагандистов, он якобы купил виллу на "Острове миллиардеров", но это неправда.

Подробнее об этой истории, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что это не первый фейк о Зеленском. Например, в августе россияне распространяли информацию о том, что власти США якобы хотят заменить президента Украины Владимира Зеленского из-за операции в Курской области.

Как объясняют в ЦПД, их главная цель - дискредитировать украинского президента.

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