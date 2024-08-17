Росіяни поширюють інформацію про те, що влада США нібито хоче замінити президента України Володимира Зеленського через операцію в Курській області. Це - черговий фейк ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI у Telegram .

Як зазначили у Центрі, росіяни просувають заяву колишнього співробітника Центрального розвідувального управління США Ларрі Джонсона про те, що США нібито можуть розглянути сценарій "усунення" українського президента через операцію ЗСУ у Курській області.

Таким чином ворог намагається інформаційно посилити нещодавній вкид Служби зовнішньої розвідки Росії про те, що США нібито планують "замінити" президента Зеленського на "когось іншого".

Щоб посилити пропаганду, росіяни використовують слова ексаналітика ЦРУ Ларрі Джонсона, якого засудили за розбещення неповнолітньої, ексінспектора ООН Скотта Ріттера та інших.

"Ці особи не мають жодного відношення до політичних кіл або спецслужб і роками працюють на російську пропаганду, яка використовує їх колишні регалії та готовність тиражувати що завгодно", - зазначили у SPRAVDI.

У Центрі пояснили, що росіяни за допомогою такого вкиду хочуть посилити наративи про "зовнішнє управління" та розхитати ситуацію всередині України.