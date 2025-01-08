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В Росії вигадали новий фейк про Зеленського

Україна, Середа 08 січня 2025 16:40
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В Росії вигадали новий фейк про Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Росії тиражують новий фейк про президента України Володимира Зеленського. Нібито він купив віллу на "Острові мільярдерів", але це неправда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Як зазначають в Центрі, інформація про нібито покупку президентом України Володимиром Зеленським "вілли з підземним бункером" за 17 млн євро, яка розташовується на "острові мільярдерів" Сен-Бартельмі не більше, ніж черговий фейк російських пропагандистів.

"Повідомляється, що вілла нібито була куплена кіпрською компанією Aldorante LTD, однак жодних підтверджень чи доказів цієї інформації немає", - констатують в ЦПД.

В Росії вигадали новий фейк про Зеленського

у Росії вигадали новий фейк про Зеленського (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Там підкреслюють, що поширювана "новина" також не містить жодних офіційних документів або першоджерел.

"Острів мільярдерів" Сен-Бартельмі

Острів Сен-Бартелемі або "Острів мільярдерів" - заморська територія Франції, до якої належить острів Сен-Бартельмі і низка прилеглих островів Карибського моря. Утворена 22 лютого 2007 року. Раніше входила до складу заморського департаменту Гваделупа. Адміністративний центр - Густавія.

Острів був відкритий в 1493 році Христофором Колумбом, який назвав його на честь свого брата Бартоломео.

В Росії вигадали новий фейк про Зеленського

Острів Сен-Бартелемі або "Острів мільярдерів" (wikipedia.org)

Фейки про Зеленського

Подібні фейки щодо президента України Володимира Зеленського поширюються російською пропагандою не вперше.

Наприклад, у серпні росіяни поширювали інформацію про те, що влада США нібито хоче замінити президента України Володимира Зеленського через операцію в Курській області.

Як пояснюють в ЦПД, їх головна мета - дискредитувати українського президента.

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