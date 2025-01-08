В Росії вигадали новий фейк про Зеленського

В Росії тиражують новий фейк про президента України Володимира Зеленського. Нібито він купив віллу на "Острові мільярдерів", але це неправда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації ( ЦПД ).

Як зазначають в Центрі, інформація про нібито покупку президентом України Володимиром Зеленським "вілли з підземним бункером" за 17 млн євро, яка розташовується на "острові мільярдерів" Сен-Бартельмі не більше, ніж черговий фейк російських пропагандистів.

"Повідомляється, що вілла нібито була куплена кіпрською компанією Aldorante LTD, однак жодних підтверджень чи доказів цієї інформації немає", - констатують в ЦПД.

у Росії вигадали новий фейк про Зеленського (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Там підкреслюють, що поширювана "новина" також не містить жодних офіційних документів або першоджерел.

"Острів мільярдерів" Сен-Бартельмі

Острів Сен-Бартелемі або "Острів мільярдерів" - заморська територія Франції, до якої належить острів Сен-Бартельмі і низка прилеглих островів Карибського моря. Утворена 22 лютого 2007 року. Раніше входила до складу заморського департаменту Гваделупа. Адміністративний центр - Густавія.

Острів був відкритий в 1493 році Христофором Колумбом, який назвав його на честь свого брата Бартоломео.

Острів Сен-Бартелемі або "Острів мільярдерів" (wikipedia.org)