Українців попередили про два антициклони й "невеликий" циклон: яку погоду вони несуть
Найближчими днями погода в Україні може частково залежати від невеликого циклону (області зниженого тиску), який розміститься між двох антициклонів.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо та якої погоди чекати у різних регіонах України.
Основне про антициклони та циклон
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, в суботу, 3 серпня:
- антициклон Julian має розміститись над центральною частиною Європи
- антициклон Halil - над Чорним морем
- невеликий циклон без імені - між ними
Експерт опублікувала також відповідну карту, де антициклони позначаються буквою Н (високий атмосферний тиск), а циклони - літерою Т (низький атмосферний тиск).
Місцерозташування антициклонів і циклонів (карта: facebook.com/tala.didenko)
Якої погоди очікувати українцям найближчими днями
За словами синоптика, прийдешній циклон зумовить дощі та грози 3 серпня:
- у західних областях України
- на півночі (крім Сумської області)
- у Вінницькій області
- в Одеській області
У другій половині дня локальні дощі ймовірні також:
- у Черкаській області
- у Полтавській області
- місцями - у Дніпрі та деяких районах Дніпропетровської області
"Більша частина півдня та східні області завтра належатимуть зоні впливу антициклону Halil - тому тут буде сухо та сонячно", - додала експерт.
Температури повітря вдень 3 серпня очікуються такі:
- на заході та північному заході: 19-23°С
- у північних областях: 22-25°С
- у центральній частині України: 29-31°С
- у Вінницькій області: 26-28°С
- у східних областях: 30-33°С
- на півдні України: 30-33°С
- у північних районах Одеської області: 27-29°С
У неділю, 4 серпня, вночі дощі з грозами очікуються практично повсюди в Україні.
"Вдень 4 серпня захід та північ опиняться у сухому повітрі, а центр, схід та південь - побудуть серед локальних грозових дощів. Спека на півдні та сході в неділю спаде", - розповіла Діденко.
У Києві, за її словами, субота очікується дещо прохолодною (вдень - близько 24°С), часом можливі дощ з грозою. У неділю в столиці переважатиме суха й тепла погода.
"Перепади атмосферного тиску передбачаються у зв'язку зі зміною повітряних мас, тому й тиск артеріальний може смикатися", - підсумувала метеоролог.
В Українському гідрометеорологічному центрі уточнили також, що у понеділок, 5 серпня, погода очікується переважно без опадів. Лише у східних, вдень - і в західних областях, місцями невеликий дощ.
Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кліматологи стурбовані "тепловою хвилею", яка накрила Європу.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Наталки Діденко у Facebook, Український гідрометеорологічний центр.
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