Украинцев предупредили о двух антициклонах и "небольшом" циклоне: какую погоду они несут
В ближайшие дни погода в Украине может частично зависеть от небольшого циклона (области пониженного давления), который разместится между двумя антициклонами.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и какой погоды ждать в разных регионах Украины.
Основное об антициклонах и циклоне
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в субботу, 3 августа:
- антициклон Julian должен разместиться над центральной частью Европы
- антициклон Halil - над Черным морем
- небольшой циклон без имени - между ними
Эксперт опубликовала также соответствующую карту, где антициклоны обозначаются буквой Н (высокое атмосферное давление), а циклоны - буквой Т (низкое атмосферное давление).
Месторасположение антициклонов и циклонов (карта: facebook.com/tala.didenko)
Какой погоды ждать украинцам в ближайшие дни
По словам синоптика, грядущий циклон обусловит дожди и грозы 3 августа:
- в западных областях Украины
- на севере (кроме Сумской области)
- в Винницкой области
- в Одесской области
Во второй половине дня локальные дожди возможны также:
- в Черкасской области
- в Полтавской области
- местами - в Днепре и некоторых районах Днепропетровской области
"Большая часть юга и восточные области завтра будут принадлежать зоне влияния антициклона Halil - поэтому здесь будет сухо и солнечно", - добавила эксперт.
Температуры воздуха днем 3 августа ожидаются:
- на западе и северо-западе: 19-23°С
- в северных областях: 22-25°С
- в центральной части Украины: 29-31°С
- в Винницкой области: 26-28°С
- в восточных областях: 30-33°С
- на юге Украины: 30-33°С
- в северных районах Одесской области: 27-29°С
В воскресенье, 4 августа, ночью дожди с грозами ожидаются практически везде в Украине.
"Днем 4 августа запад и север окажутся в сухом воздухе, а центр, восток и юг - побудут среди локальных грозовых дождей. Жара на юге и востоке в воскресенье спадет", - рассказала Диденко.
В Киеве, по ее словам, суббота ожидается несколько прохладной (днем около 24°С), временами возможны дождь с грозой. В воскресенье в столице будет преобладать сухая и теплая погода.
"Перепады атмосферного давления предполагаются в связи с изменением воздушных масс, поэтому и давление артериальное может дергаться", - подытожила метеоролог.
В Украинском гидрометеорологическом центре также уточнили, что в понедельник, 5 августа, погода ожидается преимущественно без осадков. Лишь в восточных, днем - и в западных областях, местами небольшой дождь.
Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.
Напомним, ранее мы рассказывали, что климатологи обеспокоены "тепловой волной", накрывшей Европу.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Наталки Диденко в Facebook, Украинский гидрометеорологический центр.
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