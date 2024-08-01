Кліматологи стурбовані "тепловою хвилею", що накрила Європу: подробиці

Кліматологи стурбовані так званою "тепловою хвилею", що встановлювала глобальні температурні рекорди у липні 2024 року та досі "накриває" деякі регіони Європи. Дехто навіть заявляє про "зрив Олімпійських ігор" на тлі спеки.

РБК-Україна розповідає, до чого тут Олімпійські ігри й чим саме стурбовані науковці.

Що не так з погодою в Європі

Нещодавно в науковому товаристві World Weather Attribution (WWA), яке досліджує екстремальні метеорологічні події та кліматичні зміни на Землі в цілому, заявили, що зависокі температурні показники "поставили під загрозу спортсменів і вболівальників на Олімпіаді в Парижі".

За словами співзасновниці WWA та провідного кліматолога й спеціаліста з екстремальних погодних явищ Фредеріки Отто "зміни клімату зруйнували Олімпійські ігри" (коли температура повітря перетнула позначку в 35 градусів за Цельсієм, деякі спортсмени навіть почали одягати на плечі мішки з льодом).

"Якби атмосфера не була перевантажена викидами від спалювання викопного палива, Париж був би приблизно на 3°C холоднішим і набагато безпечнішим для спорту", - додала вона.

Науковці стверджують, що "теплова хвиля", яка накриває нині Францію та деякі країни Середземномор'я, була б неможливою без суттєвих кліматичних змін.

На їхню думку, високі температури останніх днів пов'язані з так званим "місячним перегріванням", яке було б "практично неможливим" без антропогенних змін клімату.

Про що свідчать проведені дослідження

У межах проведених останнім часом спостережень, вчені досліджували рекордні температури у країнах Європи та Середземномор'я. Згідно з їхніми даними, таке погоднє "кипіння" призвело до загибелі щонайменше 23 людей і стало причиною великих лісових пожеж.

"Екстремальні температури, досягнуті в липні, були б практично неможливі, якби люди не нагрівали планету, спалюючи викопне паливо", - наголошують кліматологи.

Вони оприлюднили також карти:

середніх добових температурних показників у липні 2024 року

температурних аномалій липня 2024 відносно липня 1991-2020 років

Середньодобові температурні показники липня 2024 (карта: worldweatherattribution.org)

Температурні аномалії відносно попередніх років (карта: worldweatherattribution.org)

За словами вчених, з-поміж усіх екстремальних погодних явищ, посилених кліматичними змінами, хвилі спеки вважаються найсмертоноснішими.

Насамкінець у World Weather Attribution попередили, що екстремальні погодні явища - "більше не рідкість".